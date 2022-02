Il doppio significato del gesto di Francesca Michielin che “cede” i fiori al primo violinista | VIDEO (Di giovedì 3 febbraio 2022) L’anno scorso era stato un gesto ritenuto “rivoluzionario”. E anche in occasione di Sanremo 2022, Francesca Michielin si è ripetuta. Indossando le vesti di direttrice d’orchestra per accompagnare Emma Marrone e il suo brano in gara – “Ogni volta è così” – la cantante e musicista ha deciso, ancora una volta, di “cedere” il mazzo di fiori regalatole dal direttore artistico e conduttore Amadeus a un uomo. Un gesto che ha una doppia valenza. .@Francescacheeks #FrancescaMichielin rimasta l’unica a sorreggere il peso della consegna dei fiori anche agli uomini #Sanremo2022 #FestivaldiSanremo2022 pic.twitter.com/rMUFhnpQQk — Giuppy (@imarealmoon) February 2, 2022 Francesca Michielin ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 3 febbraio 2022) L’anno scorso era stato unritenuto “rivoluzionario”. E anche in occasione di Sanremo 2022,si è ripetuta. Indossando le vesti di direttrice d’orchestra per accompagnare Emma Marrone e il suo brano in gara – “Ogni volta è così” – la cantante e musicista ha deciso, ancora una volta, di “re” il mazzo diregalatole dal direttore artistico e conduttore Amadeus a un uomo. Unche ha una doppia valenza. .@cheeks #rimasta l’unica a sorreggere il peso della consegna deianche agli uomini #Sanremo2022 #FestivaldiSanremo2022 pic.twitter.com/rMUFhnpQQk — Giuppy (@imarealmoon) February 2, 2022...

