Green pass: Gimbe contesta governo, scadenza non può essere illimitata (Di giovedì 3 febbraio 2022) La Fondazione Gimbe, che da sempre segue l'evoluzione della pandemia e spesso è stata critica contro qualche misura governativa, osserva che l'ultima statuizione del Green pass a durata illimitata non è confortata da basi scientifiche L'articolo proviene da Firenze Post.

