Fridays for Future: sciopero internazionale per il clima il 25 marzo (Di venerdì 4 febbraio 2022) Prosegue sul sito dei Fridays for Future il countdown verso il prossimo evento internazionale di protesta contro i cambiamenti climatici – il 25 marzo – che si fa sempre più lotta di classe, se è vero come è vero che il riscaldamento globale non impatta su tutti allo stesso modo, e colpisce più violentemente le zone povere del mondo. Ma non si prende in considerazione solo questo: "Lo scenario climatico catastrofico in cui stiamo vivendo è il risultato di secoli di sfruttamento e oppressione attraverso il colonialismo, l'estrattivismo e il capitalismo, un modello socio-economico sostanzialmente imperfetto che deve essere urgentemente sostituito – scrivono i FF sul loro sito. Un sistema in cui le nazioni ricche sono responsabili del 92% delle emissioni globali e l'1% più ricco della ...

