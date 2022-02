Eurolega | Olimpia Milano ko Messina | “Gara mediocre dall’inizio alla fine | complimenti al Fenerbahce”

Leggi su sportface

(Di venerdì 4 febbraio 2022) “E’ stata unaa due fino all’ultimo possesso. Ilha meritato di vincere, i mieia loro. Noi proveremo a rimediare a questa sconfitta interna in una delle prossime trasferte”. Lo ha detto il tecnico dell’, Ettore, al termine della brutta sconfitta interna incontro il: “E’ evidente che in attacco, posto che siamo da un po’ di tempo senza Shavon Shields e Dinos Mitoglou, che sono due dei nostri migliori attaccanti, dobbiamo fare meglio. La qualità dei passaggi è stata, abbiamo rinunciato a dei tiri per prenderne altri peggiori, quindi cercheremo di migliorare in questo. Rodriguez? ...