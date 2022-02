Draghi da prassi presenta dimissioni, Mattarella le respinge (Di giovedì 3 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il premier Mario Draghi, da prassi, ha presentato le dimissioni del governo al capo dello Stato che oggi ha giurato per il secondo mandato al Quirinale. “Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto questa sera, al termine della cerimonia di insediamento al palazzo del Quirinale, il presidente del Consiglio dei ministri Mario Draghi, il quale, secondo la prassi, gli ha presentato le dimissioni del governo – spiega una nota del Quirinale – Il presidente della Repubblica lo ha ringraziato e lo ha invitato a ritirare le dimissioni. Il presidente del Consiglio ha accolto l’invito rivoltogli dal presidente della Repubblica”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 3 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il premier Mario, da, hato ledel governo al capo dello Stato che oggi ha giurato per il secondo mandato al Quirinale. “Il presidente della Repubblica Sergioha ricevuto questa sera, al termine della cerimonia di insediamento al palazzo del Quirinale, il presidente del Consiglio dei ministri Mario, il quale, secondo la, gli hato ledel governo – spiega una nota del Quirinale – Il presidente della Repubblica lo ha ringraziato e lo ha invitato a ritirare le. Il presidente del Consiglio ha accolto l’invito rivoltogli dal presidente della Repubblica”. L'articolo proviene da Italia Sera.

