Covid oggi Lombardia, 14.989 contagi e 125 morti: a Milano 1.754 casi (Di giovedì 3 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 14.989 i nuovi contagi da coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 3 febbraio. Si registrano inoltre altri 125 morti. I nuovi casi a Milano città sono 1.754. 37.416 il totale delle vittime nella Regione da inizio pandemia. I tamponi effettuati sono 145.872, con un rapporto test/positivi che si attesta al 10,2%. Calano i ricoveri in terapia intensiva: sono 218 (-11) mentre quelli non in terapia intensiva scendono a 2.899 (-71). Più in dettaglio, sono 4.649 i nuovi positivi al Covid registrati nella provincia di Milano nelle ultime 24 ore, di cui 1.754 a Milano città. Lo rende noto Regione Lombardia. Quanto alle altre province, a Bergamo si registrano 1.209 casi, a ... Leggi su italiasera (Di giovedì 3 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 14.989 i nuovida coronavirus insecondo il bollettino di, 3 febbraio. Si registrano inoltre altri 125. I nuovicittà sono 1.754. 37.416 il totale delle vittime nella Regione da inizio pandemia. I tamponi effettuati sono 145.872, con un rapporto test/positivi che si attesta al 10,2%. Calano i ricoveri in terapia intensiva: sono 218 (-11) mentre quelli non in terapia intensiva scendono a 2.899 (-71). Più in dettaglio, sono 4.649 i nuovi positivi alregistrati nella provincia dinelle ultime 24 ore, di cui 1.754 acittà. Lo rende noto Regione. Quanto alle altre province, a Bergamo si registrano 1.209, a ...

