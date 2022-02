Covid oggi Israele, oltre 3 milioni contagi e 9mila morti (Di giovedì 3 febbraio 2022) (Adnkronos) – Israele ha superato oggi sia la barra dei 3 milioni di contagi che quella di 9mila morti per il Covid-19. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 87 decessi, portando il totale a 9.013. Tra ieri e oggi sono stati riportati 58.472 nuovi contagi, superando così i tre milioni. Colpisce l’altissimo numero di nuovi contagi provocati in poche settimane dalla variante omicron. La barra dei due milioni di contagi era stata infatti raggiunta il 19 gennaio. Il ministero della Salute non ha però reso noto, scrive Times of Israel, quanti dei contagi siano re-infezioni. Al momento i casi attivi sono 475.117. Le persone ricoverate sono 2.753, di cui ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 3 febbraio 2022) (Adnkronos) –ha superatosia la barra dei 3diche quella diper il-19. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 87 decessi, portando il totale a 9.013. Tra ieri esono stati riportati 58.472 nuovi, superando così i tre. Colpisce l’altissimo numero di nuoviprovocati in poche settimane dalla variante omicron. La barra dei duediera stata infatti raggiunta il 19 gennaio. Il ministero della Salute non ha però reso noto, scrive Times of Israel, quanti deisiano re-infezioni. Al momento i casi attivi sono 475.117. Le persone ricoverate sono 2.753, di cui ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi Figliuolo, da domani le prime consegne alle Regioni del Paxlovid FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Salute e Benessere Covid, su quali cure possiamo contare oggi L'Agenzia europea del farmaco ha approvato un altro antivirale prodotto da Pfizer ...

Omicron, secondo booster, Ema: 'Al momento non ci sono prove sufficienti sulla sua utilità' Sul secondo si è pronunciata oggi l' Ema , l'Agenzia europea per i medicinali: 'Al momento non ci sono prove sufficienti sulla ...popolazione generale' del secondo booster al vaccino contro il covid. ...

Covid, news oggi. Ue proroga Green Pass fino a 30 giugno 2023. LIVE Sky Tg24 Calcio: Napoli, visite post Covid ok per Ounas Dopo una prima fase di torello e partita con le porticine il gruppo ha svolto partita a tema ed esercitazione tattica. Tuanzebe ha svolto lavoro in palestra per lombalgia, mentre Ounas ha terminato le ...

Salvini positivo al Covid, non partecipa al giuramento di Mattarella Il leader della Lega Matteo Salvini è risultato positivo al Covid. La positività è emersa nello screening per l'accesso al giuramento del Capo dello Stato Sergio Mattarella, cui Salvini non potrà ...

