Covid-19, in Campania oltre diecimila positivi: venti decessi nelle ultime 48 ore (Di giovedì 3 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSono 10.178, in Campania, i neo positivi al Covid su 77.974 test esaminati. In leggero rialzo l'indice di contagio che passa dal 12,85% di ieri al 13,05% di oggi. Aumenta il numero delle vittime: 20 nelle ultime 48 ore; 22 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Negli ospedali cala il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva, 84 mentre ieri erano 90; aumentano, invece, i ricoveri ordinari che arrivano a 1354 (+9 rispetto a ieri). Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri) positivi del giorno: 10.178 (*) di cui: positivi all'antigenico: 7.599 positivi al molecolare: 2.579 (*) I dati tengono conto dell'Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento del Ministero della ...

