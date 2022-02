Conte aveva mandato pieno Ora nel Movimento scatta la rissa

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Anche i parlamentari grillini ma moderati chiedono un'assemblea per prendere decisioni su Luigi Di Maio. Adesso l'ex ministro degli Esteri rischia il taglia-fuori. Cosa accade nel5 Stelle

Ultime Notizie dalla rete : Conte aveva

... al giardinaggio e al burraco ma che, al contrario, ha dovuto lasciare la casa chepreso in ..., Salvini, Letta e degli altri leader di partito. "Il mio pensiero è rivolto a tutte le ...Improvvisamente, dopo mesi di silenzio, esce la notizia della richiesta di documenti fatta dalla Gdf di Roma all'ex premier. Un'inchiesta senza indagati di cuiparlato Panorama ma che interessa solo adesso che è scoppiata la guerra nel M5s.Al presidente pentastellato, i fedelissimi del ministro vogliono chiedere pure cosa sia accaduto in quei frangenti, cosa abbia orientato la strategia politica e di comunicazione. Se Conte avesse ...Occhi puntati sull'uscita di scena della contessa Adelaide ... La stessa Gravina, in un'altra intervista di qualche tempo fa, aveva svelato che quest'anno la sua Adelaide si sarebbe assentata ...