Come ti ammazzo il bodyguard 2 – La moglie del sicario (2021): pura action comedy (Di giovedì 3 febbraio 2022) Titolo originale: Hitman’s Wife’s bodyguard Anno: 2021 Paese: Stati Uniti d’America Genere: Azione, Commedia, Thriller Avventura Casa di produzione: Millennium Media, Campbell Grobman Films Distribuzione: Blue Swan Entertainment, Minerva Pictures Durata: 100 minuti Regia: Patrick Hughes Sceneggiatura: Tom O’Connor, Brandon Murphy, Phillip Murphy Fotografia: Terry Stacey Montaggio: Michael J. Source Leggi su locchiodelcineasta (Di giovedì 3 febbraio 2022) Titolo originale: Hitman’s Wife’sAnno:Paese: Stati Uniti d’America Genere: Azione, Commedia, Thriller Avventura Casa di produzione: Millennium Media, Campbell Grobman Films Distribuzione: Blue Swan Entertainment, Minerva Pictures Durata: 100 minuti Regia: Patrick Hughes Sceneggiatura: Tom O’Connor, Brandon Murphy, Phillip Murphy Fotografia: Terry Stacey Montaggio: Michael J. Source

Advertising

sfiorata82 : Come ti ammazzo il bodyguard 2 - La moglie del sicario (2021): pura action comedy - soniabetz1 : Come ti ammazzo il turismo, geniale @massimogara veramente geniale????? - mary__lou_ : @goldencompaaaa cioè io mi ammazzo MI VIENE DA VOMITARE SOLO AL PENSIERO MA DI CHE CAZZO STIAMO PARLANDO MA CHE È U… - gleescovers : comunque fatemi i complimenti per come indosso il maglione verde cesso o mi ammazzo (skerzo) - mylordxerm : questa cosa non mi farà dormire la notte io immagino lui che dice di portare da bere ai fan tutto preoccupato capit… -