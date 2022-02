Chi è il ministro degli esteri egiziano «maleducato» che guiderà la Cop27 (Di giovedì 3 febbraio 2022) Mancano pochi mesi alla Cop27. Sappiamo che si terrà in Egitto, e che non è un caso: l’Africa è una delle aree del mondo più colpite dal riscaldamento globale, e che al contempo ne è meno responsabile. L’Egitto poi è uno dei paesi del continente più colpiti dalla crisi climatica e tra i più scettici verso l’esistenza stessa del problema. Lo scorso otto gennaio c’è stato il passaggio di consegne: Alok Sharma, che ha presieduto la Cop26 per il Regno Unito, ha incontrato la ministra dell’Ambiente Yasmine Fouad. Il punto, però, è che non sarà Fouad a presiedere il summit per conto del governo del Cairo. In teoria era una scelta quasi scontata: Fouad è una scienziata, è esperta in climatologia e ha una certa esperienza nelle trattative diplomatiche sui temi ambientali, tanto che figura tra i curatori dell’ultimo report Ipcc. Fatto sta che sarà soltanto commissaria alla ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 3 febbraio 2022) Mancano pochi mesi alla. Sappiamo che si terrà in Egitto, e che non è un caso: l’Africa è una delle aree del mondo più colpite dal riscaldamento globale, e che al contempo ne è meno responsabile. L’Egitto poi è uno dei paesi del continente più colpiti dalla crisi climatica e tra i più scettici verso l’esistenza stessa del problema. Lo scorso otto gennaio c’è stato il passaggio di consegne: Alok Sharma, che ha presieduto la Cop26 per il Regno Unito, ha incontrato la ministra dell’Ambiente Yasmine Fouad. Il punto, però, è che non sarà Fouad a presiedere il summit per conto del governo del Cairo. In teoria era una scelta quasi scontata: Fouad è una scienziata, è esperta in climatologia e ha una certa esperienza nelle trattative diplomatiche sui temi ambientali, tanto che figura tra i curatori dell’ultimo report Ipcc. Fatto sta che sarà soltanto commissaria alla ...

