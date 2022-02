Card. Hollerich: omosessualità è peccato? Cambiamo insegnamento (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il Cardinale Jean-Claude Hollerich si è detto convinto della necessità di rivedere l'insegnamento cattolico circa la peccaminosità dell'omosessualità. "Credo che il fondamento sociologico e scientifico di questo insegnamento non sia più valido", ha detto l'arcivescovo di Lussemburgo in una intervista all'agenzia stampa cattolica Katholischen Nachrichten-Agentur durante un viaggio in Germania. In Germania 125 collaboratori della Chiesa cattolica - sacerdoti, insegnanti, impiegati in servizio o in pensione - hanno recentemente dichiarato la propria non eterosessualità chiedendo rispetto e denunciando le discriminazioni di cui le persone lgbtq+ sono oggetto."So che tra i miei preti ci sono omosessuali. Alcuni me l'hanno detto, di altri lo si nota", ha aggiunto Hollerich alla Kna. "Tra i ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 3 febbraio 2022) Ilinale Jean-Claudesi è detto convinto della necessità di rivedere l'cattolico circa la peccaminosità dell'. "Credo che il fondamento sociologico e scientifico di questonon sia più valido", ha detto l'arcivescovo di Lussemburgo in una intervista all'agenzia stampa cattolica Katholischen Nachrichten-Agentur durante un viaggio in Germania. In Germania 125 collaboratori della Chiesa cattolica - sacerdoti, insegnanti, impiegati in servizio o in pensione - hanno recentemente dichiarato la propria non eterosessualità chiedendo rispetto e denunciando le discriminazioni di cui le persone lgbtq+ sono oggetto."So che tra i miei preti ci sono omosessuali. Alcuni me l'hanno detto, di altri lo si nota", ha aggiuntoalla Kna. "Tra i ...

