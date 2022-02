Calciomercato Juventus, scambio folle con l’Atletico Madrid: i tifosi sognano (Di giovedì 3 febbraio 2022) La Juventus, nonostante l’ottimo mercato di gennaio, sta preparando un super colpo in vista dell’estate prossima. Coinvolto l’Atletico Madrid. l’Atletico Madrid non sta vivendo una delle sue migliori stagioni; qualora la squadra, a fine anno, non dovesse essere qualificato per la Champions League, un big potrebbe lasciare per andare alla Juventus. La società bianconera sta lavorando ad un clamoroso scambio. Andiamo a vedere di chi si tratta. Il campionato sta per ripartire con la Juventus impegnata, nel posticipo domenicale, contro il Verona; in attesa di rivedere la squadra in campo, la società bianconera continua a lavorare sul mercato. L’obiettivo è quello di portare altri colpi come quelli di Vlahovic e Zakaria. Elettra Lamborghini, lato B da ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 3 febbraio 2022) La, nonostante l’ottimo mercato di gennaio, sta preparando un super colpo in vista dell’estate prossima. Coinvoltonon sta vivendo una delle sue migliori stagioni; qualora la squadra, a fine anno, non dovesse essere qualificato per la Champions League, un big potrebbe lasciare per andare alla. La società bianconera sta lavorando ad un clamoroso. Andiamo a vedere di chi si tratta. Il campionato sta per ripartire con laimpegnata, nel posticipo domenicale, contro il Verona; in attesa di rivedere la squadra in campo, la società bianconera continua a lavorare sul mercato. L’obiettivo è quello di portare altri colpi come quelli di Vlahovic e Zakaria. Elettra Lamborghini, lato B da ...

Advertising

Gazzetta_it : Zaniolo e non solo: la #Juve ha 5 giovani azzurri sotto la sua lente - GiovaAlbanese : “In futuro dovremo prendere il prossimo #CristianoRonaldo, ma questa volta a 25 anni”. Andrea #Agnelli ha mantenuto… - DiMarzio : #Calciomercato | È fatta per #Vlahovic alla @juventusfc - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: .@juventusfc, @Deniszakaria8 in posa con la sua nuova maglia | #VIDEO - #Calciomercato #JuventusFC #Juventus #Juve #Zakar… - gilnar76 : Calciomercato Juve: pressing su Zaniolo, futuro in dubbio per De Ligt #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… -