Borsa | Milano apre in lievissimo calo | Ftse Mib - 0 | 06%

Advertising

infoiteconomia : Borsa Milano sale con banche e lusso, Saipem riduce perdite -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Milano

Ladiè debole , in scia alle altre Borse di Eurolandia, che si muovono sulla parità, senza una spinta definita. Giornata fiacca per Francoforte , che segna un calo dello 0,27%; Londra ...Crollano anche Snap e Twitter Indici Usa positivi ma sconvolti nel dopo: Dow Jones +0,63%, S&...cancella le perdite di gennaio Piazza Affari, pur lontana dai massimi a fine seduta, ha ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 03 feb - Negli Stati Uniti, l'ISM dei servizi a gennaio dovrebbe correggere a 61,5 da 62,3 di dicembre per via del deterioramento del quadro sanitario e ...Occhi puntati su Intesa ed Enel (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 03 feb - Avvio in lieve calo per le Borse europee, nonostante i conti di Meta (il gruppo Facebook) siano risultati deludenti, ...