Borsa: Europa chiude in rosso, Parigi - 1,54%, Londra - 0,61% (Di giovedì 3 febbraio 2022) Hanno chiuso in rosso le principali borse europee da Amsterdam ( - 2,19% a 748 punti) a Parigi ( - 1,54% a 7.005 punti) e Francoforte ( - 1,63% a 15.385 punti). Più caute Londra ( - 0,61% a 7.536 ...

