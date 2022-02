Bentancur e Kulusevski al Tottenham? Paratici sorprende tutti! (Di giovedì 3 febbraio 2022) Proprio vero, Bentancur e Kulusevski oramai non sono più giocatori della Juventus. Il loro passaggio al Tottenham Hotspur è diventato realtà qualche giorno fa. È stato proprio Paratici a volere in prima persona l’uruguagio e l’ex Parma. E la Juventus ha ringraziato e non poco: grazie al suo ex dirigente è riuscita sia a far riequilibrare i bilanci, sia a liberarsi di alcuni giocatori in eccesso. Ma non solo: senza la cessione di Bentancur, difficilmente si sarebbe visto Zakaria alla Continassa. Paratici però ha recentemente svelato i motivi dei due giocatori. Paratici svela tutti i segreti sui trasferimenti di Bentancur e Kulusevski: le sue parole! Bentancur, Kulusevski, ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 3 febbraio 2022) Proprio vero,oramai non sono più giocatori della Juventus. Il loro passaggio alHotspur è diventato realtà qualche giorno fa. È stato proprioa volere in prima persona l’uruguagio e l’ex Parma. E la Juventus ha ringraziato e non poco: grazie al suo ex dirigente è riuscita sia a far riequilibrare i bilanci, sia a liberarsi di alcuni giocatori in eccesso. Ma non solo: senza la cessione di, difficilmente si sarebbe visto Zakaria alla Continassa.però ha recentemente svelato i motivi dei due giocatori.svela tutti i segreti sui trasferimenti di: le sue parole!, ...

