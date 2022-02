Top e flop: le pagelle della prima serata di Sanremo 2022 di Iacopo Melio (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Inizia la 72° edizione del Festivàl, come dicono ancora le generazioni di Nilla Pizzi e Orietta Berti, e finalmente il chiacchiericcio delle settimane passate, tra critiche stantìe e nuove curiosità, alza il volume e diventa l’applauso che torna a riempire l’Ariston in presenza, seppur nel rispetto delle norme anti-Covid (con FFP2 e Super Gren Pass). Sono state dodici le esibizioni della prima serata, mentre le altre tredici si terranno stasera. Nessuna esclusione, quest’anno, ma i partecipanti resteranno tutti in gara fino alla finale. Ora, però, la smetto con le ciance introduttive e passo subito alle pagelle (poco tecniche e molto social)… ACHILLE LAURO = Dopo l’ultima edizione in mezzo a stucchevoli polemiche sull’outfit, si presenta a petto nudo per accontentare – o scandalizzare – i bigotti in ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Inizia la 72° edizione del Festivàl, come dicono ancora le generazioni di Nilla Pizzi e Orietta Berti, e finalmente il chiacchiericcio delle settimane passate, tra critiche stantìe e nuove curiosità, alza il volume e diventa l’applauso che torna a riempire l’Ariston in presenza, seppur nel rispetto delle norme anti-Covid (con FFP2 e Super Gren Pass). Sono state dodici le esibizioni, mentre le altre tredici si terranno stasera. Nessuna esclusione, quest’anno, ma i partecipanti resteranno tutti in gara fino alla finale. Ora, però, la smetto con le ciance introduttive e passo subito alle(poco tecniche e molto social)… ACHILLE LAURO = Dopo l’ultima edizione in mezzo a stucchevoli polemiche sull’outfit, si presenta a petto nudo per accontentare – o scandalizzare – i bigotti in ...

