Svelato il futuro di Cavani: la probabile destinazione del Matador (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il nome di Edinson Cavani è stato spesso accostato negli ultimi mesi a molte squadre europee, ma non solo. Infatti, le voci di un possibile approdo del Matador in Argentina hanno sempre più preso quota. A smentire tutto ciò, ci ha pensato Fabrizio Romano. Il noto giornalista sportivo ha negato le indiscrezioni che vedevano l'attaccante vicino al River Plate come sostituto di Julian Alvarez per luglio. Cavani, futuro, Liga (Photo by Clive Brunskill/Getty Images)Il giocatore ha espresso la volontà di restare allo United fino al termine della stagione, dopodiché deciderà il suo futuro. Intanto, l'ipotesi Liga, conferma lo stesso reporter, potrebbe seriamente far parte del futuro di Cavani. POTREBBE INTERESSARTI: Champions League, rese note le scelte di ...

