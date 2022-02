Soleil Sorge al GF Vip, il pubblico è sempre più preoccupato: “Sta male” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Soleil Sorge non ha preso benissimo la preferenza del pubblico del GF Vip 6. All’ultimo televoto è infatti stata battuta da Delia Duran con il 52% di voti contro il suo 36%. Dopo il verdetto in studio, la moglie di Alex Belli ha raggiunto gli altri e la stessa Soleil Sorge in Casa che, come era prevedibile, c’è rimasta male della sconfitta al televoto. E come se non bastasse durante un blocco pubblicitario Delia Duran ha iniziato a punzecchiarla, allora lei è sbottata: “Puoi smetterla di parlarmi? Amore l’unica che si è sempre fatta rispettare in questa situazione sono io. Non so proprio di cosa stai parlando”. Quindi la stoccata finale: ”Non è certo colpa mia se tuo marito si è innamorato di me e fatti due domande, perché mi stai ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 2 febbraio 2022)non ha preso benissimo la preferenza deldel GF Vip 6. All’ultimo televoto è infatti stata battuta da Delia Duran con il 52% di voti contro il suo 36%. Dopo il verdetto in studio, la moglie di Alex Belli ha raggiunto gli altri e la stessain Casa che, come era prevedibile, c’è rimastadella sconfitta al televoto. E come se non bastasse durante un blocco pubblicitario Delia Duran ha iniziato a punzecchiarla, allora lei è sbottata: “Puoi smetterla di parlarmi? Amore l’unica che si èfatta rispettare in questa situazione sono io. Non so proprio di cosa stai parlando”. Quindi la stoccata finale: ”Non è certo colpa mia se tuo marito si è innamorato di me e fatti due domande, perché mi stai ...

Advertising

Vanessa25164289 : RT @evilmariahs1: Soleil Sorge che è passata dal vincere tutti i televoti al perdere contro Nathaly Caldonazzo, Kabir Bedi e Delia Duran.… - telodogratis : Chi è il fidanzato fantasma di Soleil Sorge? - enemyisthekey : Non Soleil Sorge che oltre a reggere il Gfvip, decide di concorrere al festival di Sanremo! CHI COME LEI?… - TeresaPesce7 : RT @Larisa78799547: Nathaly fa così perché vorrebbe essere lei al centro dell’attenzione in puntata per avere clip e quindi emarginare Sole… - ParliamoDiNews : ma il fidanzato di soleil sorge esiste veramente o è una supercazzola? da quando è entrata al... - Cronache… -