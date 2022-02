Simone Di Stefano lascia Casapound | “Scelta sofferta | le ragioni sono solo politiche”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) I fascisti del terzo millennio perdono pezzi. Pezzi da novanta si potrebbe dire.Di: “Per libera e– scrive su Twitter – il mio percorso politico conItalia termina oggi. Non tornerò mai più sull’argomento e non c’è necessità di discutere le motivazioni, chepochissime ed esclusivamente di natura politica”. Mistero sulla eventuale destinazione. Di, 46 anni, finora è stato vicepresidente del movimento neofascista. Nel 2016 fu il candidato sindaco dialle Comunali di Roma e ricevette l’1,8 per cento. Quando presentò il suo programma elettorale disse che in dieci annisarebbe arrivata al governo. E’ noto l’episodio ...