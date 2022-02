Sì alla digitalizzazione dei certificati di esenzione da vaccino, arriva il via libera del Garante della Privacy (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La pandemia ha dato un nuovo slancio dalla digitalizzazione. Nell’ultimo anno abbiamo imparato a conoscere l’esistenza di certificati esibibili mostrando solamente un QR Code – un codice a barre bi-dimensionale – al verificatore. È già avvenuto con il Green Pass (in tutte le sue sfaccettature) e a breve accadrà anche con il certificato di esenzione vaccinale in formato digitale. Perché sul tema si è espresso oggi anche il Garante per la protezione dei dati personali, che ha sottolineato – come già fatto in passato – che questo passaggio sia da compiere repentinamente. LEGGI ANCHE > Dopo il phishing, la nuova generazione di truffe è quella con il QR Code «In base al Dpcm, il certificato di esenzione dal vaccino riporterà gli stessi dati e avrà lo stesso aspetto del ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La pandemia ha dato un nuovo slancio d. Nell’ultimo anno abbiamo imparato a conoscere l’esistenza diesibibili mostrando solamente un QR Code – un codice a barre bi-dimensionale – al verificatore. È già avvenuto con il Green Pass (in tutte le sue sfaccettature) e a breve accadrà anche con il certificato divaccinale in formato digitale. Perché sul tema si è espresso oggi anche ilper la protezione dei dati personali, che ha sottolineato – come già fatto in passato – che questo passaggio sia da compiere repentinamente. LEGGI ANCHE > Dopo il phishing, la nuova generazione di truffe è quella con il QR Code «In base al Dpcm, il certificato didalriporterà gli stessi dati e avrà lo stesso aspetto del ...

