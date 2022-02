Sanremo 2022 | Sangiovanni urla “Fantasanremo e papalina” con Amadeus | poi l’omaggio a Giulia VIDEO

(Di mercoledì 2 febbraio 2022), Fantae il commovente omaggio d’amore a. Al Festival di, il cantante di “Malibù” apre la seconda serata con il brano “Farfalle”, sound leggero, piacevole e ritornello giovane. A fine esibizione il colpo di scena:, in completo rosa lucido (suo colore preferito), si avvicina all’orecchio di, bisbiglia qualcosa e convince il conduttore are in mondovisione, dallo storico palco del Teatro Ariston: “Fantaooo eaaaa”. E così ha conquistato punti pesanti per i fan che si stanno sfidando nella gara parallela al Festival in stile Fantacalcio.chi ...

Advertising

SanremoRai : ?? @Mahmood_Music & #Blanco ?? #Brividi L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : ?? @michele_bravi ?? #InvernoDeiFiori L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : ?? @AnaMenaMusic ?? #DuecentomilaOre L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - cupxsea : RT @ehjarmy: Nessuno: Gli artisti di Sanremo 2022: #Sanremo2022 - WINDWOSILL91 : RT @ehjarmy: Nessuno: Gli artisti di Sanremo 2022: #Sanremo2022 -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2022

Ospite attesissimo della seconda serata di, è il Checco Zalone. Sketch irriverenti fra il comico pugliese e Amadeus già prima dell'ingresso all'Ariston. 'Non vedevo l'ora di pesentarlo' dice Amadeus, 'Questa è la mia gente' ...Seconda serata di , si ricomincia con Sangiovanni e con , una canzone che si ritrova nel look total pink del cantante, disegnato in esclusiva da Glenn Martens per Diesel. Dal palco di Amici a quello ...L'attrice romana figlia di un italiano e di una senegalese ha raccontato sul palco dell'Ariston gli insulti ricevuto dopo l'annuncio della sua partecipazione al festival ...All’annuncio del suo nome come co-conduttrice del Festival di Sanremo, Lorena Cesarini è stata travolta da insulti razzisti. L’attrice, nota al grande pubblico per Suburra - La Serie, ha letto sul ...