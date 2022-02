Sanremo 2022, il monologo di Lorena Cesarini contro gli hater razzisti (Di mercoledì 2 febbraio 2022) "Dovevano per forza dire che sono qui perché sono nera" Per la seconda serata di Sanremo 2022, l'attrice Lorena Cesarini racconta del razzismo che ha ricevuto quando è stato annunciato che avrebbe condotto il Festival con Amadeus. "A trentaquattro anni scopro che non sono una ragazza italiana - dice - Io resto nera. Fino a oggi nessuno aveva sentito l’esigenza … Leggi su it.mashable (Di mercoledì 2 febbraio 2022) "Dovevano per forza dire che sono qui perché sono nera" Per la seconda serata di, l'attriceracconta del razzismo che ha ricevuto quando è stato annunciato che avrebbe condotto il Festival con Amadeus. "A trentaquattro anni scopro che non sono una ragazza italiana - dice - Io resto nera. Fino a oggi nessuno aveva sentito l’esigenza …

