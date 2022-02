Sanremo 2022 Fiorello | i Meduza | don Massimo e la vuvuzela di Giusy Ferreri | il Top&Flop della prima serata

Leggi su open.online

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Laè andata. Ritmo spedito, passo veloce, nel suo giorno d’esordio il Festival diedizionesi è chiuso insolitamente presto: la classificasala stampa è stata pubblicata entro l’1 di notte. Quello che è andato in scena è un format ormai ben rodato: Amadeus alla conduzione,che guida i momenti comici e una selezione di cantanti che mischia l’anima più conservatricerassegna con artisti emergenti e cantanti in grado di monopolizzare le classifiche di Spotify. Come da tradizione, il day after è quello delle prime pagelle e noi di Open siamo pronti a servirvi il nostro caffè dal gusto sanremese corretto con una buona dose di Top e Flop. Top – Il pianto ...