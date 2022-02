Salernitana, ufficiale l’arrivo di Perotti: contratto di sei mesi (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Ora è ufficiale. C’è anche Diego Perotti nella lista di colpi portati a termine dal d.s. della Salernitana, Walter Sabatini, nel mercato di riparazione. L’esterno argentino era svincolato ed è stato annunciato questa mattina dal club granata. Un arrivo che completa una sessione particolarmente prolifica per la società campana, passata da poche settimane nelle mani del nuovo patron Danilo Iervolino. Perotti in questa stagione non è mai sceso in campo dopo l’esperienza dello scorso anno con la maglia del Fenerbache, in Turchia, caratterizzata da sole quattro presenze a causa della rottura del tendine d’Achille. Nonostante il valore indiscusso del 33enne ex Roma, quella di Sabatini è una scommessa a tutti gli effetti proprio a causa dei numerosi guai fisici che hanno condizionato la ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Ora è. C’è anche Diegonella lista di colpi portati a termine dal d.s. della, Walter Sabatini, nel mercato di riparazione. L’esterno argentino era svincolato ed è stato annunciato questa mattina dal club granata. Un arrivo che completa una sessione particolarmente prolifica per la società campana, passata da poche settimane nelle mani del nuovo patron Danilo Iervolino.in questa stagione non è mai sceso in campo dopo l’esperienza dello scorso anno con la maglia del Fenerbache, in Turchia, caratterizzata da sole quattro presenze a causa della rottura del tendine d’Achille. Nonostante il valore indiscusso del 33enne ex Roma, quella di Sabatini è una scommessa a tutti gli effetti proprio a causa dei numerosi guai fisici che hanno condizionato la ...

