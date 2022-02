Nuove regole quarantena, auto-sorveglianza per vaccinati e guariti. Dad accorciata per i non vaccinati. Via libera del CTS. Nel pomeriggio Consiglio dei ministri (Di mercoledì 2 febbraio 2022) In caso di contatto con positivi a scuola, sì all'autosorveglianza per i vaccinati e i guariti da non più di 120 giorni e alla riduzione a cinque giorni della quarantena per i non vaccinati. Questo è il parere espresso dal Comitato tecnico scientifico, nel corso della riunione di oggi sulla gestione dei casi Covid a scuola. Le Nuove misure riguarderebbero tutte le scuole di ogni ordine e grado, dalle scuole primarie in su, escluse quindi le scuole dell'infanzia. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 2 febbraio 2022) In caso di contatto con positivi a scuola, sì all'per ie ida non più di 120 giorni e alla riduzione a cinque giorni dellaper i non. Questo è il parere espresso dal Comitato tecnico scientifico, nel corso della riunione di oggi sulla gestione dei casi Covid a scuola. Lemisure riguarderebbero tutte le scuole di ogni ordine e grado, dalle scuole primarie in su, escluse quindi le scuole dell'infanzia. L'articolo .

