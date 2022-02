Milan | il dramma di Olivier Giroud | Ho una malattia neuromuscolare | tifosi in lacrime

Leggi su goalnews

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Goal News Prima di lui, iisti non sognavano da tempo. Oliverè stato uno degli acquisti maggiormente graditi daideldegli ultimi dieci anni. 73 gol in 180 presenze con l'Arsenal, 17 in 75 presenze con il Chelsea, lasciavano intendere che stava per arrivare un calciatore che non è propriamente una macchina da gol ma che avrebbe potuto portare grandi vantaggi all'undici titolare del. L'ex attaccante delle londinesi, tuttavia, non ha inciso come avrebbe voluto. Il nuovo numero 9 ha giocato poche partite con la maglia del, raramente ha iniziato dal primo minuto. In un'intervista a Colinterview su youtube - Oh my Goal, il francese ha spiegato i motivi per cui i primi mesi in rossonero sono stati più in ombra che in luce. Senza ...