Mathieu van der Poel torna a pedalare dopo l’operazione: 64 km in bicicletta verso le Classiche (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Van der Poel è tornato a pedalare. L’olandese è rimontato in sella alla sua bicicletta per la prima volta dopo l’operazione al ginocchio subita a metà gennaio e che lo aveva costretto a rinunciare ai Mondiali di ciclocross, non potendo difendere il titolo iridato di questa specialità. L’alfiere della Alpecin-Fenix, che già nel weekend si era rimesso al lavoro sui rulli, è uscito di casa come traspare dai dati pubblicati sul suo profilo Strava. Il 26enne ha pedalato per 64 chilometri, tenendo un’andatura interessante per scaldare la sua gamba in vista delle Classiche di Primavera, il primo obiettivo stagionale di Mathieu van der Poel. Non va dimenticato che il nativo di Kapellen ha vinto il Giro delle Fiandre nel 2020 e la Amstel Gold ... Leggi su oasport (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Van derto a. L’olandese è rimontato in sella alla suaper la prima voltaal ginocchio subita a metà gennaio e che lo aveva costretto a rinunciare ai Mondiali di ciclocross, non potendo difendere il titolo iridato di questa specialità. L’alfiere della Alpecin-Fenix, che già nel weekend si era rimesso al lavoro sui rulli, è uscito di casa come traspare dai dati pubblicati sul suo profilo Strava. Il 26enne ha pedalato per 64 chilometri, tenendo un’andatura interessante per scaldare la sua gamba in vista delledi Primavera, il primo obiettivo stagionale divan der. Non va dimenticato che il nativo di Kapellen ha vinto il Giro delle Fiandre nel 2020 e la Amstel Gold ...

Advertising

SpazioCiclismo : Uscita di 64 chilometri per Mathieu van der Poel, che inizia a pedalare verso le Classiche - SpazioCiclismo : #UnAnnoFa Mathieu Van Der Poel e Wout Van Aert si davano appuntamento alla #StradeBianche - SpazioCiclismo : Nel weekend in cui qualcuno lo priverà del titolo iridato a #Fayetteville2022, arriva comunque una piccola buona no… - zazoomblog : Mathieu Van der Poel non può ancora allenarsi: “Gli è stato prescritto un riposo rigoroso e deve attenersi ad esso”… -