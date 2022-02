Lista Champions Inter: dentro Gosens e Caicedo (Di mercoledì 2 febbraio 2022) . Ecco i giocatori a disposizione di Inzaghi l cammino nerazzurro nella UEFA Champions League 2021/2022 ripartirà il prossimo 16 febbraio, nel primo dei due appuntamenti validi per gli ottavi di finale che vedranno i ragazzi di Simone Inzaghi sfidare il Liverpool. Come da regolamento, FC Internazionale Milano ha trasmesso alla UEFA l’elenco dei calciatori che prenderanno parte alla fase a eliminazione diretta della competizione. Ecco i nerazzurri inseriti nella Lista A: 1. Samir HANDANOVIC 2. Denzel DUMFRIES5. Roberto GAGLIARDINI 6. Stefan DE ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) . Ecco i giocatori a disposizione di Inzaghi l cammino nerazzurro nella UEFALeague 2021/2022 ripartirà il prossimo 16 febbraio, nel primo dei due appuntamenti validi per gli ottavi di finale che vedranno i ragazzi di Simone Inzaghi sfidare il Liverpool. Come da regolamento, FCnazionale Milano ha trasmesso alla UEFA l’elenco dei calciatori che prenderanno parte alla fase a eliminazione diretta della competizione. Ecco i nerazzurri inseriti nellaA: 1. Samir HANDANOVIC 2. Denzel DUMFRIES5. Roberto GAGLIARDINI 6. Stefan DE ...

Advertising

juventusfc : La lista Champions della Juventus per la seconda fase della competizione ?? #JuveUCL #UCL - forumJuventus : TS: 'Kaio Jorge-Luca Pellegrini: sfida per un posto in Champions'. Oggi Allegri decide la lista, voi chi scegliete?… - Inter : ?? | #UCL Scopri la lista dei nerazzurri che prenderanno parte alla fase a eliminazione diretta della… - ralmrz58 : RT @juventusfc: La lista Champions della Juventus per la seconda fase della competizione ?? #JuveUCL #UCL - GZebrato : RT @Gobbacciavera1: Mo tutti esperti a stilare la lista Champions??? La patata non vi piace più !?? Da bravi su! -