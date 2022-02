Lavoro e Pnrr: ecco la mappa delle assunzioni (a tempo) nei Comuni italiani (Di mercoledì 2 febbraio 2022) L’infornata più consistente interessa tutti i Comuni italiani coinvolti nel Pnrr, che potranno utilizzare fondi per circa 600/700 milioni di euro di risorse proprie per “arruolare” 15mila unità di personale non dirigenziale di supporto per l’attuazione dei progetti del Piano di ripresa e resilienza Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 2 febbraio 2022) L’infornata più consistente interessa tutti icoinvolti nel, che potranno utilizzare fondi per circa 600/700 milioni di euro di risorse proprie per “arruolare” 15mila unità di personale non dirigenziale di supporto per l’attuazione dei progetti del Piano di ripresa e resilienza

