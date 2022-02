L’arma informatica israeliana che gli Stati Uniti hanno usato e ora vogliono bandire (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Le storie riguardanti lo spionaggio, i servizi di intelligence e le tecnologie più sofisticate usate dalle agenzie emergono spesso con grande rumore mediatico, con inchieste che contengono rivelazioni fortissime. Il New York Times Magazine ha pubblicato un lungo articolo, firmato da Ronen Bergman e Mark Mazzetti, che ricostruisce una vicenda che connette Israele, Stati Uniti e almeno una decina di altri Paesi in tutto il mondo. Il fil rouge è Pegasus, un software spia prodotto dalla società israeliana Nso Group: oggi Pegasus è nella lista nera degli Stati Uniti, ma per un paio d’anni lo spyware è stato usato per operazioni di intelligence sul territorio nazionale dall’Fbi e altre agenzie. «Nel giugno 2019, tre ingegneri informatici israeliani sono arrivati in un edificio del New Jersey ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Le storie riguardanti lo spionaggio, i servizi di intelligence e le tecnologie più sofisticate usate dalle agenzie emergono spesso con grande rumore mediatico, con inchieste che contengono rivelazioni fortissime. Il New York Times Magazine ha pubblicato un lungo articolo, firmato da Ronen Bergman e Mark Mazzetti, che ricostruisce una vicenda che connette Israele,e almeno una decina di altri Paesi in tutto il mondo. Il fil rouge è Pegasus, un software spia prodotto dalla societàNso Group: oggi Pegasus è nella lista nera degli, ma per un paio d’anni lo spyware è statoper operazioni di intelligence sul territorio nazionale dall’Fbi e altre agenzie. «Nel giugno 2019, tre ingegneri informatici israeliani sono arrivati in un edificio del New Jersey ...

