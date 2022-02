La Statua del dio Bacco trafugata torna nel Museo in Francia (Di mercoledì 2 febbraio 2022) L'"Indiana Jones del mondo dell'arte", alias Arthur Brand, esperto e detective olandese specializzato nelle opere trafugate, ha restituito la Statua di bronzo del 1 secolo del dio Bacco alla ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 2 febbraio 2022) L'"Indiana Jones del mondo dell'arte", alias Arthur Brand, esperto e detective olandese specializzato nelle opere trafugate, ha restituito ladi bronzo del 1 secolo del dioalla ...

Ultime Notizie dalla rete : Statua del La Statua del dio Bacco trafugata torna nel Museo in Francia L'"Indiana Jones del mondo dell'arte", alias Arthur Brand, esperto e detective olandese specializzato nelle opere trafugate, ha restituito la statua di bronzo del 1 secolo del dio Bacco alla direttrice del Museo del Pays Chatillonais, nell'est della Francia, museo da cui era stata sottratta circa 50 anni fa. La consegna è stata effettuata ...

'Indiana Jones' recupera una statua di Bacco, rubata 49 anni fa Il detective olandese Arthur Brand - conosciuto anche per il suo recente libro "Hitler's Horses", sui tesori d'arte del nazismo - ha riportato in Francia una statua romana di bronzo di valore ...

