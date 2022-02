La scaramanzia di Mahmood e Blanco: "A Sanremo i favoriti non vincono mai" (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Quando gli si fa notare che al festival arrivano con i favori del pronostico (anche per l'iniziale successo riscosso dalla loro "Brividi"), Mahmood e Blanco fanno tutti gli scongiuri del caso e ammettono: "Pensiamo solo alla musica".<em>A cura di Davide Cavalleri</em> Leggi su lastampa (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Quando gli si fa notare che al festival arrivano con i favori del pronostico (anche per l'iniziale successo riscosso dalla loro "Brividi"),fanno tutti gli scongiuri del caso e ammettono: "Pensiamo solo alla musica". A cura di Davide Cavalleri

Advertising

_JessyJ : Ovviamente l’ho scritto per scaramanzia. Era ovvio che avrebbero vinto Mahmood e Blanco - _francescacali : Watch Mahmood e Blanco vincere Sanremo eeeee… e col cazzo che lo dico, perché la scaramanzia prima di tutto. - vitacringe77 : RT @sailorfragile: E anche stasera Mahmood e Blanco si sono portati a casa il primo posto per scaramanzia un NON SUCCEDE MA SE SUCCEDE ci s… - sailorfragile : E anche stasera Mahmood e Blanco si sono portati a casa il primo posto per scaramanzia un NON SUCCEDE MA SE SUCCEDE… - _Cwtch__ : ho capito dai, blanco tocca mahmood per scaramanzia a questo punto PALESE #Sanremo2022 -