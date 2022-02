Inter-Milan, arbitrerà Guida. Ecco chi ci sarà al VAR | Serie A News (Di mercoledì 2 febbraio 2022) sarà Marco Guida della Sezione A.I.A. di Torre Annunziata (NA) a dirigere il derby Inter-Milan, sabato pomeriggio alle ore 18:00 a 'San Siro' Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 2 febbraio 2022)Marcodella Sezione A.I.A. di Torre Annunziata (NA) a dirigere il derby, sabato pomeriggio alle ore 18:00 a 'San Siro'

Advertising

Inter : ??? | MATCH REPORT Il Derby primavera è nerazzurro ?? - Gazzetta_it : Sarà un derby 'Covid free': nessun positivo per Inter e Milan - FBiasin : Il gioco meno originale del mondo: le pagelle al mercato di gennaio, in ordine di classifica. Parto io: #Inter 8.… - sportli26181512 : Gasati, in forma e ...in volo: Lautaro e Sanchez sono pronti a trascinare l'Inter: Gasati, in forma e ...in volo: L… - milanmagazine_ : SERIE A - Il derby Inter-Milan affidto a Guida, Atalanta-Cagliari diretta da Prontera, A Massimi Juventus-Verona -