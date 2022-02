Inflazione al 4 | 8 a gennaio | è il dato più alto dal 1996 Cambia il paniere Istat

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Fiammata del carovita a, al top da 26 anni. Secondo le stime preliminari, il mese scorso l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registra...

L'registra una forte accelerazione, raggiungendo un livello (+4,8%) che non si registrava da aprile 1996 , quando il NIC registrò la medesima variazione tendenziale. Lo rileva l'...11.30+4,8%,top da 26 anni Fiammata del carovita a, al top da 26 anni. Secondo le stime preliminari l'indice dei prezzi al consumo,al lordo dei tabacchi, registra un +1,6% su base ...L’esplosione della bolletta energetica presenta il suo conto, trascinando i prezzi di tutti i prodotti. E infatti in Italia l’inflazione a gennaio registra una forte accelerazione, raggiungendo un liv ...Lo stima l'Istat spiegando che il +4,8% dell'inflazione a gennaio non si registrava da aprile 1996, quando il Nic registrò la medesima variazione tendenziale. I beni energetici regolamentati trainano ...