"Incastrata con il tacco". Sabrina Salerno, incubo a Sanremo: all'Ariston finisce in disgrazia (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Per molti il Festival di Sanremo, l'evento più atteso dell'anno, è un vortice di emozioni. Per alcuni un incubo. Ed è proprio così che lo definisce Sabrina Salerno, reduce di recente dall'esperienza a Ballando con le Stelle. "Scendere le scale è stato un incubo", svela ad Alberto Matano nel corso della diretta da Sanremo. Lo scorso anno la Salerno scorso ha affiancato Amadeus a Sanremo per una sera. "Le scale sono state un incubo… sono rimasta Incastrata con il tacco. Ma alla fine ero talmente tanto contenta e felice di scendere quelle scale che mi sono messa a ridere e me la sono cavata", racconta seduta al tavolo de La vita in diretta. Ed, infatti, come ogni anno le scale ...

