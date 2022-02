In campo come "rosa inglese" (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Giornata al Twickenham Stadium per la duchessa di Cambridge. Kate Middleton nei panni di una rugbista come non l’abbiamo mai vista. La regina Elisabetta ha deciso di affidare a lei i “patronage” lasciati liberi dal principe Harry quando ha deciso di auto esiliarsi negli Stati Uniti con Meghan Markle. Così la duchessa ha esordito con la palla ovale nel “tempio” assoluto del rugby inglese e internazionale. Un gran dolore per il cognato Harry da sempre super appassionato di rugby. Poco male: Kate Middleton fa la doppietta così con il marito William che dal 2016 è, invece, “padrino” della nazionale gallese della palla ovale, una delle più forti del mondo. Leggi anche › Kate Middleton è il nuovo volto ufficiale del rugby inglese. A dispetto di Harry ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Giornata al Twickenham Stadium per la duchessa di Cambridge. Kate Middleton nei panni di una rugbistanon l’abbiamo mai vista. La regina Elisabetta ha deciso di affidare a lei i “patronage” lasciati liberi dal principe Harry quando ha deciso di auto esiliarsi negli Stati Uniti con Meghan Markle. Così la duchessa ha esordito con la palla ovale nel “tempio” assoluto del rugbye internazionale. Un gran dolore per il cognato Harry da sempre super appassionato di rugby. Poco male: Kate Middleton fa la doppietta così con il marito William che dal 2016 è, invece, “padrino” della nazionale gallese della palla ovale, una delle più forti del mondo. Leggi anche › Kate Middleton è il nuovo volto ufficiale del rugby. A dispetto di Harry ...

Advertising

juventusfc : ??? Vlahovic: «Conosco il peso della maglia numero 7, ma tutte le maglie della Juve pesano. Io sono qui per aiutare… - AntoVitiello : ?? #Tomori allenamento personalizzato da solo sul campo, prove di corsa per capire come reagisce il ginocchio. Valut… - juventusfc : ??? Vlahovic: «Ho parlato col Mister, mi ha dato il benvenuto e mi ha accolto benissimo. Io non vedo l'ora arrivi il… - TernaSpA : #Terna sul podio nella classifica delle prime 200 società percepite sul web come più #sostenibili. L'#Esg Perceptio… - IZBACK11 : @TeofiloSteven @MarcoKappa11 @AntoVitiello Non viene rischiato come giusto che sia anche se l avrei voluto in campo -