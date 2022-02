Il Perù pareggia senza Lapadula | l’attaccante rischia un lungo stop

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIlnon va oltre l’1-1 in casa contro l’Ecuador e torna al quinto posto del gruppo sudamericano di qualificazione. Al momento la squadra di Gareca, che ha due punti di vantaggio sul Cile a due giornate dal termine, si troverebbe costretta a giocare lo spareggio intercontinentale per staccare il pass per i Mondiali di Qatar 2022. La gara andata in scena a Lima non ha visto protagonista Gianluca, che non ha avuto l’ok dallo staff medico per scendere in campo dopo l’infortunio al naso rimediato contro la Colombia.del Benevento, stando a quanto riportano fonti peruviane, ha chiesto al commissario tecnico di giocareperò ottenere l’autorizzazione. Rischi eccessivi, si è preferito procedere a nuovi esami che potrebbero evidenziare la necessità di un’operazione, ...