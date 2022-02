Il Confessionale di Barù finisce online per errore: le frasi controverse su Jessica (e non solo) – VIDEO (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Nella Casa del Grande Fratello Vip è stato mandato in onda, ipoteticamente per sbaglio, un Confessionale di Barù che parlava con una autrice (e la psicologa) svelando alcuni dettagli sul suo rapporto con Jessica Selassiè (e non solo). Il Confessionale di Barù finisce online per errore: il VIDEO fa discutere Barù con il pelo particolarmente... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Nella Casa del Grande Fratello Vip è stato mandato in onda, ipoteticamente per sbaglio, undiche parlava con una autrice (e la psicologa) svelando alcuni dettagli sul suo rapporto conSelassiè (e non). Ildiper: ilfa discuterecon il pelo particolarmente... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

