Il cardinale Marx per la fine del celibato: 'Sarebbe meglio avere anche sacerdoti sposati'

'La chiesa cattolica deve essere riformata. anche se - già adesso - i preti cattolici di rito orientale possono sposarsi, ma sono una minoranza, Sarebbe meglio per tutti creare la possibilità per ...

