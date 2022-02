Guida al fantacalcio, i nostri consigli sul Bologna (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Siamo giunti ora al turno del Bologna: nonostante il mercato sia ancora aperto analizziamo ora quelli che possono essere i punti di forza e quelli di debolezza degli emiliani prima di darvi i nostri personalissimi consigli in ottica del fantacalcio. Agli emiliani era stato chiesto di compiere un piccolo passo per uscire dal limbo della “classifica di mezzo”. I rossoblù infatti oltre ad una salvezza tranquilla volevano puntare ad arrivare in una posizione che vale l’Europa. Ad oggi gli uomini di Mihajlovic si sono fermati al primo step: dopo poco più di un girone il Bologna occupa il 13° posto in classifica con 27 punti. consigli fantacalcio Bologna, il punto sul mercato La speranza del tecnico serbo è quella di ricevere rinforzi dal mercato per ... Leggi su 11contro11 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Siamo giunti ora al turno del: nonostante il mercato sia ancora aperto analizziamo ora quelli che possono essere i punti di forza e quelli di debolezza degli emiliani prima di darvi ipersonalissimiin ottica del. Agli emiliani era stato chiesto di compiere un piccolo passo per uscire dal limbo della “classifica di mezzo”. I rossoblù infatti oltre ad una salvezza tranquilla volevano puntare ad arrivare in una posizione che vale l’Europa. Ad oggi gli uomini di Mihajlovic si sono fermati al primo step: dopo poco più di un girone iloccupa il 13° posto in classifica con 27 punti., il punto sul mercato La speranza del tecnico serbo è quella di ricevere rinforzi dal mercato per ...

Advertising

TuttoFanta : L'analisi su #Gudmundsson, nuovo rinforzo del #Genoa ??La scheda e il consiglio per il #fantacalcio - zazoomblog : Guida al fantacalcio i nostri consigli sull’Inter - #Guida #fantacalcio #nostri #consigli - TuttoFanta : #Kamenovic alla #Lazio ??La scheda e il consiglio per il #fantacalcio - TuttoFanta : #Seck è un nuovo giocatore del #Torino ??La scheda e il consiglio per il #fantacalcio - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? Fantacalcio Mantra, ecco la guida per l'asta di riparazione e i consigli su chi puntare ? -