Ultime Notizie dalla rete : Governo Emanuele Governo, Emanuele Fiano (Pd): "Priorita' sono bollette e lavoro" Venti per una caduta del Governo? Non credo. Ci sono discussioni interne ai partiti. Sarebbe un'idiozia per i loro elettorati". Cosi' Emanuele Fiano, deputato del Partito Democratico. 2 febbraio 2022

Breve storia dell'antiparlamentarismo in Italia ...Emanuele III trascinò un Parlamento e una popolazione riluttante in una carneficina che pochi volevano. La Grande Guerra vide la centralizzazione delle decisioni politiche nelle mani di governo e re. ...

Piano di assunzioni e adeguamento stipendi: ok alla mozione pro-infermieri in Lombardia “Ora il Governo non può ignorare la nostra richiesta”, dice Emanuele Monti, presidente della Commissione Sanità. E Pasqualino D’Aloia, presidente di Opi Milano – Lodi – Monza e Brianza, rivendica un ...

