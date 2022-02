Advertising

Gazzetta_NBA : Giannis salva i Bucks, Warriors grandi con le riserve. Bulls ok #Nba -

Ultime Notizie dalla rete : Giannis salva

La Gazzetta dello Sport

Ap Milwaukee Bucks - Washington Wizards 112 - 98 ? Ci pensa. Antetokounmpo tira fuori i muscoli nella ripresa, e con una straordinaria tripla doppia da 33 punti, 15 rimbalzi e 11 assist ...Morant ne segna 38 sul campo di Denver (quarta tripla doppia in fila per Jokic), Milwaukee batte Chicago nella sfida- DeRozan, Harden vince il duello con Murray. Successi per Atlanta, ...Nikola Jokic contro Giannis Antetokounmpo è tutto quello che doveva essere: talento e classe, una battaglia tra l’ultimo mvp della regular season e il miglior giocatore delle Finals. Denver-Milwaukee, ...Morant ne segna 38 sul campo di Denver (quarta tripla doppia in fila per Jokic. Milwaukee batte Chicago nella sfida Giannis - DeRozan, Harden vince il duello con Murray. Successi per Atlanta, Portland ...