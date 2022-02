Covid in Campania, oltre 10 mila nuovi positivi e 17 morti nelle ultime 48 ore. Indice di contagio al 12,8% (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Sono 10.287 i nuovi casi di Covid registrati ieri in Campania, 7.766 dei quali sono risultati positivi al tampone antigenico e 2.521 al molecolare. Sono stati analizzati complessivamente 79.994 test, 53.743 antigenici e 26.251 molecolari. L’Indice di contagio stabile al 12,8%. Nel bollettino odierno diffuso dall’unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 31 nuovi decessi, 17 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 14 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. In Campania sono 90 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 1.345 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Sono 10.287 icasi diregistrati ieri in, 7.766 dei quali sono risultatial tampone antigenico e 2.521 al molecolare. Sono stati analizzati complessivamente 79.994 test, 53.743 antigenici e 26.251 molecolari. L’distabile al 12,8%. Nel bollettino odierno diffuso dall’unità di crisi della Regionesono inseriti 31decessi, 17 dei quali avvenuti48 ore e 14 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Insono 90 i pazientiricoverati in terapia intensiva, 1.345 i pazientiricoverati in reparti di degenza. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

