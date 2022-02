Cerimonia di giuramento del presidente della Repubblica: le dirette (Di mercoledì 2 febbraio 2022) ROMA – Tv2000, in occasione della Cerimonia di giuramento del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, giovedì 3 febbraio ore 15.15, trasmette lo speciale ‘Bentornato presidente’ a cura del programma ‘Siamo noi’ e del Tg2000 condotto da Gabriella Facondo e Donatello Vaccarelli. E in diretta da Montecitorio collegamento con il cronista parlamentare del Tg2000, Augusto Cantelmi. Tra gli ospiti la giornalista Mariolina Sattanino; il presidente di Sant’Egidio, Marco Impagliazzo e il direttore de ‘La Civiltà Cattolica’, padre Antonio Spadaro. L’emittente della Cei segue in diretta anche la deposizione di una corona al Milite Ignoto, gli onori militari nel cortile del Palazzo del Quirinale e la Cerimonia di ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 2 febbraio 2022) ROMA – Tv2000, in occasionedidel, Sergio Mattarella, giovedì 3 febbraio ore 15.15, trasmette lo speciale ‘Bentornato’ a cura del programma ‘Siamo noi’ e del Tg2000 condotto da Gabriella Facondo e Donatello Vaccarelli. E in diretta da Montecitorio collegamento con il cronista parlamentare del Tg2000, Augusto Cantelmi. Tra gli ospiti la giornalista Mariolina Sattanino; ildi Sant’Egidio, Marco Impagliazzo e il direttore de ‘La Civiltà Cattolica’, padre Antonio Spadaro. L’emittenteCei segue in diretta anche la deposizione di una corona al Milite Ignoto, gli onori militari nel cortile del Palazzo del Quirinale e ladi ...

