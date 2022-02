“Cani! Mi avete rotto i co…”. Sanremo 2022, Morgan show. Lo staff costretto a ‘bloccarlo’ (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Immancabile come il “cacio sui maccheroni”. Parliamo di Morgan che, escluso in maniera schietta e diretta da Amadeus al Festival di Sanremo 2022, cerca di sfogarsi sui social. Vuole far credere a tutti che si tratti dell’edizione peggiore di sempre questa. Alla fine però, Marco Castoldi (questo il suo nome all’anagrafe), non fa altro che mostrarsi per quello che è. Alla fine poi, in fondo, in molti si aspettavano una presa di posizione dura nei confronti di questo Festival da parte del cantante milanese. Tutto è riconducibile al rifiuto di Amadeus per tutte e 5 le canzoni proposte dall’ex frontman dei Bluvertigo. Proprio a riguardo il direttore artistico di Sanremo 2022 ha detto: “Sì ho letto quello che dice di me. Morgan ha detto tante cose non vere. Non gli ho promesso un posto ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Immancabile come il “cacio sui maccheroni”. Parliamo diche, escluso in maniera schietta e diretta da Amadeus al Festival di, cerca di sfogarsi sui social. Vuole far credere a tutti che si tratti dell’edizione peggiore di sempre questa. Alla fine però, Marco Castoldi (questo il suo nome all’anagrafe), non fa altro che mostrarsi per quello che è. Alla fine poi, in fondo, in molti si aspettavano una presa di posizione dura nei confronti di questo Festival da parte del cantante milanese. Tutto è riconducibile al rifiuto di Amadeus per tutte e 5 le canzoni proposte dall’ex frontman dei Bluvertigo. Proprio a riguardo il direttore artistico diha detto: “Sì ho letto quello che dice di me.ha detto tante cose non vere. Non gli ho promesso un posto ...

