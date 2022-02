Belen Rodriguez e Stefano De Martino sempre più affiatati | il karaoke insieme

(Di mercoledì 2 febbraio 2022)Desi mostranopiù. L’occasione, che è finita ovviamente sui social, è la festa di compleanno dell’amica Patrizia Griffini. I due ex si sono divertiti, hanno intrattenuto gli amici con ile si sono scambiati sguardi di complicità mentre cantavano “Tu vuò fà l’americano”, grande successo della musica napoletana.DeDa giorni si parla di un avvicinamento tra il ballerino e la showgirl argentina, genitori del piccolo Santiago. I due si sono separati tempo fa eha avuto la sua secondogenita da Antonino Spinalbese. Dell’hair stylist però non c’è più traccia nelle stories. La relazione è ...

Spinalbese pare far già parte del passato sentimentale della Rodriguez, nonostante i due saranno comunque legati per via della piccola Luna Marì. Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono davvero, nuovamente, tornati insieme? A quanto pare sì. Da circa un mese il ballerino e la showgirl hanno disseminato segnali di una loro possibile riconciliazione. Belen Rodriguez è stata paparazzata da Chi mentre, ancora una volta, tornava insieme all'ex marito nell'appartamento di lui nel cuore della notte. Secondo fonti vicine alla showgirl il ritorno di fiamma sarebbe confermato. "Il mio regalo più bello", ha scritto Antonino su Instagram a corredo di una foto con Luna Marì, la figlia avuta con l'ex compagna Belén Rodriguez.