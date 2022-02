Basket, Eurocup 2021/2022: Trento non va, Lietkabelis domina 74-57 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La Dolomiti Energia Trento continua a fare veramente tantissima fatica nell’Eurocup 2021/2022 di Basket. Gli uomini di coach Molin, nella dodicesima giornata del gruppo A, sono stati travolti per 74-57 sul campo del Lietkabelis. Per i trentini (sempre più ultimi in classifica) si tratta dell’undicesima sconfitta nella competizione, la settima consecutiva. Questa sera gli ospiti sono durati solamente un tempo, prima di essere schiantati nel terzo quarto. Bene i lituani, che nell’ultimo periodo hanno gestito e adesso possono continuare a guardare con ottimismo al passaggio del turno. Per la formazione di casa molto bene Orelik (21 punti) e Giedraitis (17 punti). In casa Dolimiti si salvano solamente Williams (15 punti) e Reynolds (10 punti), unici due ad andare in doppia cifra. RIVIVI ... Leggi su sportface (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La Dolomiti Energiacontinua a fare veramente tantissima fatica nell’di. Gli uomini di coach Molin, nella dodicesima giornata del gruppo A, sono stati travolti per 74-57 sul campo del. Per i trentini (sempre più ultimi in classifica) si tratta dell’undicesima sconfitta nella competizione, la settima consecutiva. Questa sera gli ospiti sono durati solamente un tempo, prima di essere schiantati nel terzo quarto. Bene i lituani, che nell’ultimo periodo hanno gestito e adesso possono continuare a guardare con ottimismo al passaggio del turno. Per la formazione di casa molto bene Orelik (21 punti) e Giedraitis (17 punti). In casa Dolimiti si salvano solamente Williams (15 punti) e Reynolds (10 punti), unici due ad andare in doppia cifra. RIVIVI ...

