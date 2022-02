Atletica, Jacobs: "Pronto per l'esordio di Berlino" (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Mancano due giorni al debutto stagionale di Marcell Jacobs . Il campione olimpico dei 100 e della 4x100 ripartirà il 6 febbraio da Berlino sui 60 metri indoor: parte l'avvicinamento ai Mondiali di ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Mancano due giorni al debutto stagionale di Marcell. Il campione olimpico dei 100 e della 4x100 ripartirà il 6 febbraio dasui 60 metri indoor: parte l'avvicinamento ai Mondiali di ...

Advertising

zazoomblog : Atletica Jacobs è tornato e annuncia: Sono io luomo da battere - #Atletica #Jacobs #tornato #annuncia: - FSolibello : RT @atleticaitalia: #atletica ?? DIRETTA TV su RaiSport+HD per il debutto di Marcell Jacobs a Berlino ???? venerdì dalle 17 in onda il meeti… - glooit : Atletica: Jacobs ricomincia da Berlino, 'supercarico' leggi su Gloo - FidalMilano : RT @atleticaitalia: #atletica ?? DIRETTA TV su RaiSport+HD per il debutto di Marcell Jacobs a Berlino ???? venerdì dalle 17 in onda il meeti… - atleticaitalia : #atletica ?? DIRETTA TV su RaiSport+HD per il debutto di Marcell Jacobs a Berlino ???? venerdì dalle 17 in onda il m… -