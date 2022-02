Arrestata un’infermiera di Piacenza: vendeva Green pass falsi per 300 euro. Ora rischia il licenziamento (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Aveva fatto ottenere almeno 23 Green pass falsi l’infermiera della All di Piacenza Arrestata oggi dai carabinieri. La donna è accusata di corruzione e falso, dopo che aveva messo in piedi un sistema che le faceva guadagnare tra i 250 e i 300 euro per ogni certificato falso. L’infermiera non era una No vax, ma risulterebbe regolarmente vaccinata. Assieme a lei è stato arrestato anche un suo collaboratore che aveva il compito di procacciarle clienti. I due facevano riferimento a una farmacia di Piacenza dove la stessa infermiera lavorava. Qui la donna portava i potenziali clienti spacciandoli per anti vaccinisti convertiti: «Ho portato qui un amico No vax che si è convinto, ma siccome ha paura dell’iniezione ci penso io a fargli il vaccino». L’infermiera però ai suoi ... Leggi su open.online (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Aveva fatto ottenere almeno 23l’infermiera della All dioggi dai carabinieri. La donna è accusata di corruzione e falso, dopo che aveva messo in piedi un sistema che le faceva guadagnare tra i 250 e i 300per ogni certificato falso. L’infermiera non era una No vax, ma risulterebbe regolarmente vaccinata. Assieme a lei è stato arrestato anche un suo collaboratore che aveva il compito di procacciarle clienti. I due facevano riferimento a una farmacia didove la stessa infermiera lavorava. Qui la donna portava i potenziali clienti spacciandoli per anti vaccinisti convertiti: «Ho portato qui un amico No vax che si è convinto, ma siccome ha paura dell’iniezione ci penso io a fargli il vaccino». L’infermiera però ai suoi ...

Advertising

infoitinterno : Green pass falsi con 250 euro, arrestata un'infermiera dell'Asl - infoitinterno : Arrestata un’infermiera di Piacenza: vendeva Green pass falsi per 300 euro. Ora rischia il licenziamento - Juicy_Room : Ti vorrei vedere in faccia... Arrestata infermiera dell'Ausl Piacenza: fino a 300 euro per un green pass falso… - Nutizieri : Arrestata infermiera dell'Ausl Piacenza: fino a 300 euro per un green pass falso - mariopaps : Piacenza, vaccini e tamponi falsi in cambio di 250 euro: arrestata infermiera Un’infermiera dell’Asl di Piacenza è… -